'Dit was gewoon klote, je staat machteloos'

UTRECHT - Vitesse-middenvelder Navarone Foor leek zijn ploeg aardig terug te brengen in de wedstrijd met een mooie 2-1. Toch mocht het niet baten, want de Arnhemmers gingen hard onderuit: 5-1 bij FC Utrecht.

'Het ging aan alle kanten mis. Het is natuurlijk al zonde dat we het in de eerste helft zo weggeven met persoonlijke fouten.' Daarmee doelt hij op het feit dat Serero een bal verspeeld op de achterlijn, waardoor Utrecht kon scoren. In de tweede helft volgden er nog een paar persoonlijke fouten, waaronder van doelman Pasveer. Zo liep Utrecht gemakkelijk uit naar 5-1.

'Dan is het op het veld echt klote. Je staat machteloos. Je wil voetballen en na de 2-1 rook ik bloed en dacht ik dat we terugkwamen. Maar nee, het mocht niet baten.We verliezen nu met zijn allen, we moeten wel als een collectief bij elkaar blijven.'

Door de nederlaag staat Vitesse nu zes punten achter op plek vier. 'Die plek kunnen we nog halen, daar geloven we in. Maar dan moet je dit soort wedstrijden wel winnen.'