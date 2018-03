Deel dit artikel:











Waterpolosters Polar Bears uit Ede pakken weer niet de beker Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is de waterpolosters van Polar Bears uit Ede weer niet gelukt om de KNZB-beker te pakken. ZVL-Tetteroo versloeg zondag in de finale in Den Haag Polar Bears met 8-6 (2-1, 4-3, 2-0, 0-2).

Polar Bears was vorig jaar ook al finalist, maar toen zag de ploeg uit Ede de beker naar UZSC uit Utrecht gaan. In de eerste twee periodes hielden de twee ploegen elkaar lang redelijk in evenwicht, maar wisten de Polar Bears uit de zes keer dat ze een overtalsituatie hadden slechts één keer te scoren. Bij rust leidde ZVL met 6-4. Met twee treffers in de derde periode sloegen de waterpolosters uit Leiden het definitieve gat.