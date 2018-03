Fraser wil niks zeggen over blunders Pasveer: 'Te vers'

'Soms zijn er dingen die je intern bespreekt. Jullie hebben genoeg verstand van voetbal, hierin hoef ik niet uit te wijden. Dit spreekt toch voor zich. Daarnaast spreek ik daarover wel intern en niet met de pers of de supporters.'

Foto: Broer van den Boom

Keeper wisselen?

De coach begrijpt de keuze van Pasveer om geen uitleg te geven. 'Ik snap het wel dat hij hier niet wil staan. Ik vind wel dat je alles moet nemen als een man, maar hij is vrij om zijn eigen keuze daarin te maken en die zullen jullie moeten respecteren.'

Foto: Broer van den Boom

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Pasveer de fout in gaat. Toch wil Fraser nu nog niet zeggen of hij zijn doelman aan de kant gaat zetten. 'Dat is nu te vers. Wij gaan dit evalueren, maar daar ga ik nu geen uitspraak over doen.'

'We zouden deze pot tien keer verliezen'

De trainer baalt wel van de persoonlijke fouten. 'Utrecht dwingt dat ook wel af hoor, maar ik denk als we deze wedstrijd tien keer spelen en op deze manier het veld in stappen, dan zouden we hem tien keer verliezen. In een aantal wedstrijden waarin je echt resultaat wil halen, moet de mindset goed zijn. Dan moet je passie en strijd leveren.' Dat gebeurde dus niet. 'Dus is het een terechte nederlaag, we hebben geen reden om te zeuren.'