Deel dit artikel:











Kelderman breek sleutelbeen en valt letterlijk weg uit top van klassement in Tirreno Wilco Kelderman. Foto: ANP

FILOTTRANO - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld is uitgevallen in de etappekoers Tirreno Adriatico. Hij stond aan het begin van de etappe van zondag nog derde in het klassement.

De Barnevelder had dus uitzicht op een mooie eindklassering, maar zag die in rook opgaan door twee valpartijen. Hij kwam ver na de favorieten over de finish. In het ziekenhuis bleek na afloop dat hij zijn rechter sleutelbeen heeft gebroken. Dat maakte zijn ploeg Sunweb bekend. Kelderman zal dus niet meer van start gaan maandag. De Tirreno Adriatico is een Italiaanse rittenkoers waar veel grote ronderenners aan meedoen. De Pool Kwiatkowski staat nu aan de leiding. Zie ook: Kelderman op weg naar mooie klassering in Tirreno Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl