Bushokje gesloopt, negen man de bak in

NIJKERK - Negen mensen uit Ermelo zijn opgepakt nadat zij onder andere een bushokje hebben gesloopt.

Dat gebeurde in Nijkerk. Daarnaast heeft het groepje ook nog verkeersborden verplaatst. Dat schrijft wijkagent Jelle van Heerikhuize op zijn twitterpagina. De politie gaat nu per persoon kijken wat ze gedaan hebben. 'Men bracht de nacht door in de politiecel in Ede en Arnhem' aldus de wijkagent. De politie in deze plaatsen zet het onderzoek voort.