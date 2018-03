Deel dit artikel:











Jan Snellenburg redt Vitesse nog steeds, maar dan in de zaal Jan Snellenburg keept nog in de zaal Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Jan Snellenburg redde Vitesse in het verleden van de ondergang samen met Cor Guijt en Herman Veenendaal. Maar de 77-jarige Velpernaar redt Vitesse nog altijd. Maar dan in de zaal. Samen met oud-Vitessenaren speelt hij wekelijks in een zaalcompetitie, als keeper.

Al tientallen jaren speelt Snellenburg als keeper, onder meer met teamgenoten als Theo Bos en Mike Snoei. Maar tegenwoordig zijn zijn teamgenoten onder andere Nicky Hofs en Michael Jansen, die jarenlang in het eerste van Vitesse speelden. En dat doet hij meer dan verdienstelijk. 'Hij houdt ons ook vanavond weer in de wedstrijd', zegt Michael Jansen na de gewonnen wedstrijd afgelopen maandag. Tekst gaat verder onder de video: Nicky Hofs is vol bewondering over Snellenburg die op zijn 77e nog zo fit is. 'Ik denk niet dat ik op die leeftijd nog zo meedoe, daar heb ik alleen maar respect voor'. Tekst gaat verder onder de foto: Jan Snellenburg Foto: Omroep Gelderland 'Zolang het kan, genieten we van Jan' En Snellenburg zelf vindt het ook nog goed gaan. 'Ik heb altijd met Theo Bos afgesproken dat hij moest zeggen als het echt niet meer ging. En dat heeft hij nooit gezegd.' Bos is inmiddels overleden, wie moet het Snellenburg zeggen? 'Dat doe ik zelf wel, maar vooralsnog heb ik er heel veel plezier in.' En Hofs ziet de Velpernaar er nog graag lang bij blijven. 'Zolang het kan, genieten we van Jan.'