Nederlands touwtrekteam is wereldkampioen

Het team kan zijn geluk niet op. 'Konden we ons bij de clubteams al goed meten met de wereldtop, bij de landenteams konden we pas echt laten zien waar we toe in staat zijn', staat te lezen op de Facebookpagina van het team. Ze wonnen in de classificatie 600 kg. Gisteren pakte het team ook al zilver in de klasse 640 kg. In de gewichtsklasse 680 kg greep het team naast een medaille.

In de Nederlandse ploeg zit een aantal Gelderlanders, zoals Peter Aangeenbrug uit Ede, die ook als coach fungeert, en Arjan Davelaar uit Stroe.

Eerder bezocht Omroep Gelderland een training. Deze reportage is hieronder terug te bekijken.

