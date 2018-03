Oud-spelers Achilles beslissen Groesbeekse derby namens De Treffers

Boy van de Beek was de grote man Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - De Groesbeekse derby tussen De Treffers en Achilles'29 is met 5-2 gewonnen door de thuisclub. Het was een amusante wedstrijd.

Achilles speelde met een elftal dat voornamelijk uit beloftenspelers bestond. Bij De Treffers maakte voormalig Graafschapper Mees Siers zijn debuut. Boy van de Beek, Niek Versteegen en Niels Wouters speelden voor het eerst tegen hun oude ploeg. Zij maakten in de winter de gevoelige overstap naar de aartsrivaal. Er heerste vooraf een echte derbysfeer.

De Treffers begon scherp en het jeugdige Achilles werd aanvankelijk overrompeld. Al na een paar minuten opende uitgerekend Boy van de Beek de score uit een strafschop.

Het werd ook al snel 2-0 met weer een hoofdrol voor twee voormalige Achilles-spelers. Niels Wouters zag zijn kopbal nog gered worden door Desny Royendijk, maar de rebound was voor Niek Versteegen. Daarna werd de thuisclub wat nonchalant en na geknoei van een andere ex-Achillesspeler, Eef van Riel, maakte Aleksandar Jankovic een knap doelpunt. Achilles was daarna voetballend de baas met leuke combinaties. En de terechte 2-2 was een schitterende lob van Kevin Schmidt.

Maar vlak voor rust kreeg De Treffers weer een strafschop en die werd opnieuw benut door Boy van de Beek. Na rust sloeg Versteegen meteen toe. Boy van de Beek zorgde met zijn derde doelpunt voor de definitieve knock-out. Daarna was het gelopen en speelde De Treffers de wedstrijd eenvoudig uit. Achilles blijft hekkensluiter in de tweede divisie. De Treffers staat veertiende, maar neemt wel meer afstand van de degradatiezone.

trainer Arno Arts van Achilles'29