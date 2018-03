Motorwereld geschokt door dood Hans Garritsen

HEELWEG - Vrienden, familie en motorcrossers hebben geschokt gereageerd op de dood van de 53-jarige Hans Garritsen uit Hengelo. Hij kwam zaterdag om het leven bij een ongeluk op het crosscircuit de Vennebulten in Heelweg.

Zondag is er een groot motorevenement in Markeloo. 'Je hoort mensen er wel over praten, het zijn bekende gezichten en het is een klein wereldje. De verslagenheid is daarom groot', zegt Bas Prins van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

Verkenningsronde

Zaterdag overleed Garritsen op het crosscircuit in Heelweg. Tijdens een verkenningsronde sloeg hij met zijn motor met zijspan over de kop. Diverse ambulances en een traumahelikopter rukten uit. De medewerkers konden de man niet meer redden; hij is ter plaatse overleden. 'Een aantal mensen wat er zaterdag bij was op het circuit is nu ook hier in Markelo', vervolgt Prins: 'Mensen praten er met elkaar over en dat helpt bij het verwerken.'

Facebook

De verslagenheid is ook groot bij andere mensen uit de motorwereld. Journalist Luuk Stam, ook uit Hengelo, schrijft een emotioneel blog: 'In de crosswereld was het zaterdag even stil. Heel erg stil. Dan weet je dat het mis is. In een wereld van rondrazende motoren hoort het niet stil te zijn. Hier hoort bulderend motorgeluid te klinken.' Stam heeft fijne herinneringen aan Garritsen: 'Op alle crossbanen in de regio was hij een bekend gezicht. Vorig weekend in Lochem was hij nog van de partij.' Hij eindigt met het nieuws van zijn overlijden: 'Het ging als een schokgolf door de hechte motor- en zijspancrossfamilie'.

'Fantastisch mooie dag'

Voorzitter van de Varsseveldse Auto- en Motorclub, Henk Nijman is erg aangedaan door het ongeval: 'In de 69-jarige historie van de Varsseveldse Auto- en Motorclub is er nooit eerder een fataal ongeluk gebeurd. En uitgerekend op deze fantastisch mooie dag verongelukt een crosser op onze baan', zegt hij in De Gelderlander.

Volgens MXMMagazine was Garritsen een flamboyant figuur op de zijspancross-paddock. In 2013 haalde hij met Rik Wiegerink het nationaal kampioenschap van Nederland. Ook kwam Garritsen uit voor Nederland tijdens het Europese IMBA zijspancross-kampioenschap.

De crossbaan in Heelweg gaat zaterdag weer open.

