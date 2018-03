Fouten Vitesse keihard afgestraft in Utrecht, hoofdrol voor Pasveer

UTRECHT - Vitesse heeft zondagmiddag een keiharde nederlaag geleden in Utrecht, bij de plaatselijke FC: 5-1. De Arnhemmers faalden op alle fronten en keeper Pasveer liep voorop in de strijd, met twee enorme blunders. Door deze nederlaag kan Vitesse plek vier, dat mogelijk recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal, wel vergeten.

EINDSTAND FC Utrecht - Vitesse: 5-1

90': Afgelopen.

85': Een bizar slechte middag in Utrecht zorgt er in ieder geval voor dat Vitesse voorlopig de vierde plek wel uit het hoofd kan zetten.

77': GOAL! En weer een blunder van Pasveer. Nu is het Ayoub die de bal van zijn voeten rooft. Het staat 5(!)-1!

73': GOAL! Uit de hoekschop maakt Ayoub de 4-1. Vitesse laat zich naar de slachtbank lijden in Utrecht.

72': Aan de ene kant denkt Vitesse aan een penalty als Van der Werff omver wordt gekegeld, in de tegenstoot kan Kerk er alleen vandoor, maar Pasveer brengt nu redding.

67': Linssen denkt de 3-2 te maken, maar hij staat buitenspel.

65': Matavz verlaat het veld, Castaignos komt erbij.

60': Pasveer bedankt klinkt er vanaf de Utrechtse tribunes.

59': GOAL! En daar ging de hoop van Vitesse. Pasveer laat een voorzet zo uit zijn handen glippen en Van der Streek staat van dichtbij klaar om de bal binnen te schieten: 3-1.

55': GOAL! Foor krijgt de bal rand zestien in zijn voeten en schiet dan vervolgens knap raak: 2-1. Misschien kan Vitesse dit verder in de wedstrijd helpen.

47': Meteen een kansje voor Vitesse. Een vrije trap wordt net naast gekopt door Miazga.

46': We zijn weer begonnen, er is één wissel. Karavaev is erbij gekomen, Faye is eraf.

45': Rust!

44': Vlak voor rust wordt het 2-0 in Utrecht. Van der Werff glijdt uit en Miazga laat Gyrano Kerk lopen en die geeft een keurige voorzet op Labyad. De oud-Vitessenaar legt de 2-0 in het netje.

39': Nu probeert Linssen het met een harde knal, maar Jensen tikt de bal uit de goal.

37': GOAL! Serero loopt gigantisch te prutsen met de bal op de doellijn, dan wordt de bal hem ontfutseld en mag Willem Janssen geheel vrij de 1-0 binnen schieten.

33': Fraser gooit de boel iets om. In plaats van 4-4-2, gaat hij nu toch met vijf verdedigers spelen: 5-3-2 dus.

28': Vitesse krijgt op een gevaarlijke positie een vrije trap. Mount knalt de bal vol op de paal. De rebound is voor doelman Jensen.

22': Om de haverklap liggen er spelers van beide ploegen op het veld. Het veld is niet best.

17': Utrecht heeft het meeste de bal. Maar komt nog niet tot hele grote kansen, Vitesse is alleen nog maar aan het verdedigen.

10': Foor haalt er heel slim een counter van Utrecht uit, maar zo heeft hij ook al heel snel een gele kaart te pakken.

9': Nu probeert Vitesse het via Mount, maar na zijn solo schiet hij de bal net naast.

6': Eerste kansje van de wedstrijd. Een vrije trap van Utrecht wordt matig weggebokst door Pasveer. De rebound wordt op tijd verdedigd door Miazga.

1': We zijn begonnen!

14.30 uur: Daar komen de spelers het veld op.

14.25 uur: Het speelparadijs wordt geopend.

14.20 uur: Hij brak vorige week de wedstrijd tegen Ajax open. Kan Navarone Foor vandaag weer van waarde zijn voor Vitesse?

14.15 uur: Vorig jaar ging Vitesse in de slotminuut onderuit tegen FC Utrecht. In de 92e minuut schoot Willem Janssen de 1-0 binnen. Eerder dit jaar werd het in GelreDome 1-1. Doelpunten van Dessers en Mount.

14.10 uur: Hoe zal Mitchell van Bergen zich voelen, nu Beerens geblesseerd is en trainer Henk Fraser kiest voor Van der Werff?

14.05 uur: Thomas Bruns heeft moeilijke weken. Sinds de terugkeer van Navarone Foor zit hij weer op de bank.

13.55 uur: De spelers staan inmiddels in de zon hun warming-up te doen.

13.50 uur: De Vitesse-supporters worden warm welkom geheten in Utrecht.

13.45 uur: Nog 45 minuten voor de aftrap, het is nog behoorlijk rustig in De Galgenwaard.

13.40 uur: De wedstrijd tussen Utrecht en Vitesse is een echte subtopper. Plek vier staat op het spel. Utrecht heeft op dit moment 44 punten, Vitesse 41. Winnen de Arnhemmers vandaag van Utrecht, dan is plek vier heel dichtbij. (Afhankelijk van het resultaat van Feyenoord)

13.35 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Geen Beerens dus, wel Van der Werff.

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Van der Werff,, Serero; Foor, Matavz, Linssen.