Henk de Jong realistisch: 'De Graafschap staat waar het hoort'

DOETINCHEM - De Graafschap blijft een wisselvallig seizoen doormaken. Vrijdag werd thuis met 1-0 verloren, waardoor de Achterhoekers een pas op de plaats maken. 'We horen ook niet hoger op dit moment.'

De wedstrijden volgen elkaar in een rap tempo op. Maandag staat er opnieuw een volledig programma op de rol. De Graafschap reist af naar het diepe zuiden voor de clash met titelkandidaat Fortuna Sittard. 'Een uitstekende ploeg', vindt trainer Henk de Jong. 'Ze gaan nu weer goed en zijn echt gevaarlijk in de omschakeling. Fortuna beschikt over een prima voorhoede en zit vanuit het middenveld veel diepgang in het elftal. Maar het is een ploeg die wil voetballen. Dan komt er meer ruimte op het veld, voor ons is dat mooi.'

Verbaasd over uitslagen

De Jong baalt nog van de nederlaag tegen FC Dordrecht op de eigen Vijverberg. 'Een gemiste kans voor open doel, maar we raken niet in de war en gaan verder. Het is simpel, je moet de kansen wel benutten en die waren er vrijdag. Toch is het ook zo dat je iedere week weer verbaasd bent over de uitslagen. We krijgen nu een zwaar maar ook mooi programma met Fortuna, NEC en Jong Ajax. Hopelijk kunnen we daar toch weer stappen maken.'

Toch is de coach ook realistisch en blaast hij niet te hoog van de toren. 'De plaats die we nu innemen daar horen we ook te staan', zegt De Jong over de huidige zesde plek van De Graafschap. 'We horen nu ook even niet hoger.'

Periodetitel

De Graafschap heeft nog een minieme kans op de periode, maar dan moet maandag alles meezitten in de resultaten. FC Dordrecht heeft de beste papieren. Zaak is dat de Superboeren in elk geval zelf winnen en dat zal tegen de nummer drie Fortuna Sittard waarschijnlijk niet meevallen.