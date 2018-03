Nog meer aanhoudingen voor gewelddadige overval Westervoort

Het gaat om twee mannen van 33 jaar uit Loenen en Zutphen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de overval. Eerder werden al twee jongens van 15 jaar uit Didam aangehouden. De politie heeft de woningen doorzocht van de 33-jarige verdachten. Welke rol de mannen precies hebben gespeeld in de overval is niet duidelijk. Verder onderzoek moet dat nu gaan uitwijzen.

Vrouw kreeg harde klappen

Op 17 februari werd de snackbar aan de Vredenburgstraat overvallen door twee mannen. Ze eisten geld uit de kassa. De vrouw van de eigenaar Hu, stond even alleen in de snackbar. 'De twee doken meteen achter de toonbank en ritsten de kassa leeg', vertelde ze toen tegen Omroep Gelderland. Al het geld verdween in een grote sporttas en het duo wilde de zaak uit rennen. Hu liet het daar niet bij zitten en probeerde de tas vast te houden. Ze kreeg flinke klappen van een van de overvallers.

