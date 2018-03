NEC-trainer Lijnders wil pure focus op eigen spel

NIJMEGEN - NEC-trainer Pepijn Lijnders wil niet teveel bezig zijn met de tegenstander van maandagavond, Jong Utrecht.

"We hebben twee dagen om fris te worden in het hoofd en de benen. De focus moet puur op ons eigen spel liggen. We moeten ons goed voorbereiden om maximaal voor de dag te komen. We moeten begrijpen waarom ons spel beter wordt. Daar moeten we de focus op leggen. Tegen wie we ook spelen. We moeten druk zetten met en ook zonder bal en nog dwingender spelen. We vertrouwen op onze ideeën en op elkaar. We willen tegen Jong Utrecht op onze manier drie punten halen. Maar in deze competitie kan elke ploeg problemen creëren tegen elke ploeg."

Twee spelers ontbreken nog bij NEC. "Mo Rayhi gaat wel goed. Hij is pijnvrij en heeft het positiespel en de rondo al in de groep meegedaan. Hij wil heel graag en is waarschijnlijk snel weer terug. Cambuur vrijdag nog niet, denk ik. Suently Alberto was vandaag niet op het veld, hij doet wat extra krachttraining. Maar ook dat gaat steeds beter."