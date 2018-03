Gevaarlijke hond Laika gevonden

BEUNINGEN - Herdershond Laika is gevonden. Dat meldt Burgernet Gelderland.

Eerder werd de hond is gezien in de wijk Waterdorp in Beuningen. De Mechelse herder raakte donderdagavond in paniek na een aanrijding in Nijmegen en zette het op een lopen. Adriana, de 24-jarige eigenaresse, vertelde eerder over de vermissing. 'Ik was haar aan het uitlaten. Ik heb een uitlooplijn. Laika stak over en werd aangereden door een auto. De lijn brak en ze ging ervandoor.'

De hond wordt geregeld ingezet voor politiewerk en kan gevaarlijk zijn. De politie deed daarom eerder al de oproep om de hond niet zelf te benaderen, maar om contact op te nemen.

