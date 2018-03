Bram Som loopt parcoursrecord op drukkere Warnsborncross

ARNHEM - In Arnhem hebben zondag ongeveer 220 mensen mee gedaan aan de Warnsborncross, dat zijn er meer dan vorig jaar.

Voormalig professioneel atleet Bram Som uit Terborg liep met 18:48 een parcoursrecord op de 5,5 kilometer.

De route van de 23e editie van de hardloopwedstrijd liep over onverharde paden door bos en heide, langs beekjes en vijvers op landgoed Groot Warnsborn in Arnhem. Deelnemers konden kiezen uit routes van 5,5 kilometer, 11 kilometer en 16,5 kilometer. Voor de jeugd was er een cross georganiseerd over een afstand van 1200 meter.

Uitslagen

Jongens: 1. Max Pausma 4:49, 2. Maarten van Dellen 4:59, 3. Mees vd Donk 5:00.

Meisjes: 1.Lynn Oosterhuis 4:54 2. Kyra Emons 5:05 3. Nynke van Gemert 5:28

5,5 km

Heren: 1. Bram Som 18:48 (parcoursrecord) 2. Coen de Wit 19:54 3. Leonardus Wildekamp 21:54.

Dames: 1. Lia Wijnberger 22:03 2. Krista Smidt 27:07 3. Kitty Wolsing 29:03

11 km

Heren: 1.Hendrik Venema 41:37 2. Gaby van Caulil 41:43 3 Heiner Wardemann 42:59

Dames: 1. Annebeth Mokkink 52:08 2. Chantal Janssen 1:00:05 3. Jente Hoogeveen 1:00:30

16,5 km

Heren 1. Maarten Kole 1:06:03 2.Wim Ritsema 1:06:33 3. Milan Verheugen 1:09:55

Dames: 1. Ieneke Voets 1:22:45 2. Hanneke Drewes 1:29:02 3. Fenny vd Beukel 1:29:45