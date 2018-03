VIDEO: dronebeelden van originele campagnestunt

Het CDA Oost Gelre trekt alles uit de kast, want in het weiland van bestuurslid Vincent Krabbenborg staat sinds dit weekend een enorm groot partijlogo. Het is geen poster, of een vlag, maar het logo is in het grasland gefreesd. 'Aan alle details zijn gedacht, want zelfs het juiste lettertype is gebruikt en het zwarte bouwland steekt mooi af met de (partij)kleur groen', zegt hij tegen Omroep Gelderland.

'Een secuur werkje'

Vincent Krabbenborg is actief in de politiek, maar is daarnaast ook melkveehouder. Met behulp van een landmeter en GPS-signalen heeft een werknemer van zijn bedrijf de route voor de tractor bepaald. 'Een secuur werkje', aldus Krabbenborg: 'Ik kijk in de zomer graag naar de Tour de France en zie dan vaak dat er prachtige figuren in weilanden worden gemaakt. Dat brengen ze dan op tv mooi in beeld met een helikopter. Ik dacht dat kunnen wij ook'. Zo geschiedde. Hij trommelde wat mensen op en begon een werkgroep.

Enthousiaste reacties

Binnen de partij is iedereen enthousiast, maar wat zijn de reacties van de andere politieke partijen in Oost Gelre? 'Die moeten nog komen', aldus Vincent. En is het niet zonde van dat mooie weiland? 'Nee, Begin april worden er aardappels in het land gepoot, dus het land zou toch bewerkt worden'.

Voor de zwevende kiezer

Het logo is vooral goed te zien vanuit de lucht, dus heeft deze actie wel het effect waarop gehoopt wordt? Krabbenborg is daar niet zo bang voor: 'Op de dronebeelden is het goed te zien en die worden op dit moment gedeeld op social media, dus daar zijn we blij mee'.

Één ding is zeker. De 'zwevende' kiezer ziet het logo in ieder geval wèl goed.