Brandweer met spoed naar verbrande pannenkoeken

VORDEN - De brandweer in Vorden is zaterdag uitgerukt vanwege pannenkoeken in Vorden.

De brandweer kreeg een melding vanuit woonzorgcomplex Urtica de Vijfsprong. Een begeleider laat aan Omroep Gelderland weten: 'We waren lekker pannenkoeken aan het bakken in de keuken, bij het bakken ging het niet helemaal goed en toen bleek de afzuiger niet optimaal genoeg'. De brandweer Vorden schrijft op haar facebookpagina: 'Door al dit keukengeweld was de brandmeldinstallatie geactiveerd.' Eenmaal ter plaatse bleek volgens de brandweer dat 'men het bakken van pannenkoeken nog niet geheel onder de knie heeft.' Volgens de begeleider was er verder geen sprake van brand of paniek. 'We hebben de verbrande pannenkoek toen maar buiten neergelegd en we konden rustig verder eten. Het liep met een sisser af'. De verbrande pannenkoek was een spekpannenkoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl