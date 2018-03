Zitskiër De Langen wacht nog op resultaat in Zuid-Korea

HETEREN - De Gelderse zitskiër Niels de Langen uit Heteren is zondagochtend op de Paralympics in Pyeongchang op het onderdeel Super-G als veertiende geëindigd. Diezelfde plaats behaalde hij zaterdag ook al op de afdaling.

De Langen is de enige Gelderse deelnemer aan de Paralympische Spelen. Hij moet het vooral hebben van de technische onderdelen.

Het komt goed

De Langen wist overigens zondagochtend wel korter op de winnaar te finishen dan zaterdag. Was de achterstand toen op de afdaling nog ruim 7 seconden, zondag was dat nog maar 4 seconden en 2 honderdsten. Niet alle Nederlandse skiërs voldeden aan de verwachtingen, toch is het vertrouwen er wel volgens Team NL. Of zoals De Langen het omschreef: 'Iedereen is heelhuids over de finish gekomen. Als iedereen zich de komende dagen gewoon aan zijn taken houdt, komen de resultaten vanzelf.'

