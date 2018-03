Deel dit artikel:











Auto in de sloot langs snelweg A30 Foto: Henk Vonder

ARNHEM - Langs de snelweg A30 is in de buurt van Barneveld een auto in de sloot beland. Er vielen geen gewonden.

De bestuurder heeft tegen de politie verteld in slaap gevallen te zijn. Het ongeluk gebeurde in de vroege uren van de zondagochtend. De auto wordt afgesleept. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl