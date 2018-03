Deel dit artikel:











Weer brandt een auto af in Arnhem Foto: persbureau Heitink

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Presikhaaf heeft in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in brand gestaan.

Twee voorbijgangers ontdekten rond 2.30 uur de brand op de Doeffstraat Zij zagen even daarvoor twee mannen bij de auto staan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. Wel moet de auto als verloren worden beschouwd. De politie start een onderzoek. In de nacht van donderdag op vrijdag ging er ook al een auto in vlammen op in Arnhem, toen op de Voetiuslaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl