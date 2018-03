Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk in Zelhem

ZELHEM - Op de Doetinchemseweg in Zelhem heeft in de nacht van zaterdag op zondag ter hoogte van de BP tankstation een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond en is met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Het ongeluk gebeurde rond 1.30 uur. De bestuurder reed vanuit het centrum van Zelhem in de richting van de Stikkenweg. In de chicane ter hoogte van de Zevenweg verloor hij de macht over het stuur, belandde in een slip en kwam na een botsing tegen een boom op het naastgelegen fietspad tot stilstand.



De auto, die ernstig beschadigd raakte, moest worden afgesleept.

Uit ons fotoboek

Klik hier om meer foto's te bekijken in het fotoboek op deze website