Man met ladder uit sloot gehaald Foto: Pim Velthuizen

NIJBROEK - Een man is zaterdagavond in Nijbroek (gemeente Voorst) met zijn auto in een sloot beland.

De brandweer heeft hem uit de wagen bevrijd. Via een ladder werd hij op het droge geholpen. Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken. Of hij iets mankeert, is niet bekendgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl