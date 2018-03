Annemarie neemt liefdesbrief uit 1940 aan haar tante in ontvangst

Sandra Jansma-Kruit is 12 als zij de brief, geschreven in 1940, vindt in een verlaten huis in Wormer (Noord-Holland). Al die jaren bewaarde zij de brief. Onlangs kwam ze de liefdesbrief weer tegen en ze besloot nog eens een poging te wagen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Getrouwd in 1942

Er komt reactie. Er blijkt een nichtje van Jo Schuurbiers, aan wie de brief is gericht, in Wijchen te wonen: Annemarie Egbertzen-Schuurbiers. Henk en Jo leven al niet meer. Wel weet Annemarie te vertellen dat het stel twee jaar na de liefdesbrief is getrouwd. En dat ze altijd bij elkaar zijn gebleven.

Ik ben erg verlangend naar jou, lieverd

Waarschijnlijk heeft oom Henk zijn toenmalige gezin verlaten, om met Jo verder te gaan. Op het moment dat hij de brief schrijft, ligt hij in een scheiding. 'Ik ben erg verlangend naar jou, lieverd, en voel me erg ellendig nu jij er niet meer bent', schrijft Henk in 1940 aan zijn grote liefde.

Annemarie vindt het wonderlijk dat de brief, 78 jaar later nog zo intact is en terug in de familie is.

