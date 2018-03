Erfgoedverenigingen willen 'jong bloed'

Directeur Marc Wingens van Erfgoed Gelderland wil bereiken dat het verhaal van Gelderland verteld wordt door iedereen. 'Iedere medewerker van een museum, vrijwilliger of lid van een historische vereniging kan zijn of haar steentje bijdragen aan het verhaal van Gelderland.' 'Het is ook broodnodig. Want de vrijwilligers vergrijzen, we hebben jong bloed nodig.'

(de tekst loopt door onder de video):

Doos vol initiatieven

Er werd niet alleen een website gelanceerd, ook is een doos vol initiatieven om de Gelderse geschiedenis levend te houden overhandigd aan gedeputeerde Josan Meijers. De partijen hopen dat de provincie Gelderland het plan subsidieert.

Meijers reageerde enthousiast op het plan om de geschiedenis van Gelderland breder te delen via educatie op scholen, verhalen op internet, social media, boeken en stripboeken. Het project heet Het verhaal van Gelderland. In samenwerking met de Radboud Universiteit, musea, bibliotheken, historische verenigingen, kranten, provinciale, regionale en lokale media wil Erfgoed Gelderland dat het publiek de Gelderse geschiedenis optimaal gaat beleven.

Digitalisering van historische tijdschriften

Ook de historische vereniging waar Ben Verheij (72) uit Groenlo lid van is, is bij het project betrokken. Hij werkt mee om het historische tijdschrift in Groenlo en alle kennis die daarin wordt gedeeld, online te gaan bundelen. Verheij vertelt dat hij als onderwijzer altijd nauw betrokken was bij de jeugd. 'We moeten de jeugd erbij betrekken, anders overleef je als historische vereniging het niet', zegt hij. 'Je moet d'ran en aansluiten bij de jeugd, dus je moet de geschiedenis online zetten zodat jongeren via een app alles te weten komen van bijvoorbeeld de Achterhoek.

Stripboek

Ook Omroep Gelderland doet mee aan dit project. Zo verschijnt er eind dit jaar een stripboek dat gebaseerd is op de afleveringen van het tv-programma Ridders van Gelre. De Ridders, Rene Arendsen (tevens historicus) en Bas Steman (tevens programmamaker en schrijver) worden stripfiguren. Met het stripverhaal hopen ze jongeren te bereiken. De strip moet nog in zijn geheel getekend worden. Hoe de ridders eruit komen te zien, is nog afwachten. Eind dit jaar wordt de eerste strip verwacht.

De Ridders over het striboek (de tekst loopt door onder de video):

Boek over de Gelderse geschiedenis

Naast de strip volgt ook een boek over de geschiedenis van Gelderland. Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit, wil graag zo'n boek samen met diverse historici gaan samenstellen. Een modern boek over de geschiedenis van de grootste provincie van het land ontbreekt.