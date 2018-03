Gelderland Stemt was in Arnhem: lees het nu terug

ARNHEM - De rode Gelderland Stemt-verkiezingsbus was gearriveerd in de hoofdstad; Arnhem. Lokale omroep RTV Arnhem presenteerde de uitzending en ging in gesprek met de politici die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Zowel politici als burgers verzamelen zich gezellig onder het Omroep Gelderland-tentje om te schuilen voor de regen.

Lijst Blanco, ChristenUnie en Arnhemse Ouderenpartij - Winkelen in Arnhem

Als eerste op de bus gestapt: Memhet Sagsu van Lijst Blanco, Daniël Becker van de ChristenUnie en Ton van Beers van de Arnhemse Ouderenpartij. Zij gaan in gesprek over winkels in de binnenstad.

'Winkels die zondag gewoon opengaan, dat is goed voor de lokale economie', zo stelt Sagsu. De politicus is jurist van beroep en laat weten dat hij daarom altijd denkt aan de voordeligste situatie. 'Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Je hebt maximale vrijheid zonder dat anderen er last van hebben. Niemand wordt benadeeld in de situatie. Daarom denk ik dat het een goede stap is. Als je je geliefde bijvoorbeeld op zondagavond wil verassen, dan moet dat gewoon kunnen', aldus de lijsttrekker van Lijst Blanco.

Becker van de ChristenUnie wil liever wel dat winkels op zondag gewoon dichtblijven. Het heeft volgens hem dan ook niets met de economie te maken. 'Als mensen op zondag hun boodschappen niet doen, dan doen ze dat wel op een andere dag', zo vertelt hij. De politicus vreest dat kleinere zaken die zich het niet kunnen permitteren om op zondag open te gaan, moeten sluiten.

Ton van Beers van de Ouderenpartij uit zijn zorgen over het feit dat er veel via internet wordt besteld: 'Veel bezorgers rijden dagelijks door de wijk en dat is natuurlijk ook niet goed voor milieu. Maar we willen vooral niet dat de kleine bedrijven ophouden met bestaan doordat ze niet met het internet kunnen concurreren. Dan kunnen ze beter zelf beslissen of ze wel of niet op zondag opengaan', zo legt hij uit.

Lijst Blanco vindt het juist wel goed dat mensen 24/7 items op internet kunnen bestellen. Fysieke winkels hebben dan misschien wel minder klanten, maar dat is volgens Sagsu juist voordelig voor de binnenstad. 'Er is dan minder drukte en meer parkeergelegenheid', aldus de politicus.

GroenLinks en DENK Verenigd Arnhem - Auto's in de binnenstad

Cyriel Prinsen van GroenLinks en Kürşat Bal van DENK Verenigd Arnhem vertellen over hun standpunten wat betreft auto's in de binnenstad.

'GroenLinks kiest vooral voor goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers. We kunnen auto's natuurlijk niet wegdenken, daarom moeten er voldoende goede parkeergarages zijn', zo stelt hij. Hij gelooft dat die parkeergarages dan het beste aan de rand van de stad kunnen worden geplaatst om de binnenstad zo schoon en rustig mogelijk te houden.

Bal vindt gastvrijheid erg belangrijk. 'En daar horen goede parkeergelegenheden bij - ook in de binnenstad.' De partij wil de dagkaart van één euro terugbrengen zodat mensen tegen een 'redelijk tarief' Arnhem kunnen bezoeken met de auto. Momenteel moeten mensen die bijvoorbeeld snel even boodschappen willen doen, minimaal vier euro betalen - dit vindt hij te duur.

Ondanks het natte weer komen er steeds meer nieuwsgierige voorbijgangers een kijkje nemen bij de bus.

PvDA en CDA - Hoe regeert de gemeente?

Martien Louwers van de PvdA en Ine van Burgsteden van het CDA schuiven aan in de bus om te praten over de manier waarop de gemeente haar inwoners bedient.

Louwers van de PvdA begint door te zeggen dat zij ondernemen in de stad belangrijk vindt. De gemeente moet dan de ondernemers in de gemeente goed weten te faciliteren omdat de economie volgens haar één van de belangrijkste pilaren is waarop de gemeente is gebouwd. Zij vindt het van groot belang dat de partijen goed in gesprek gaan met inwoners - daar horen ondernemers ook bij. Door te voorzien in de wensen en behoeftes en door te luisteren naar wat men wil, gelooft zij dat de gemeente haar taak goed uitvoert.

Van Burgsteden van het CDA is het eigenlijk wel eens met de PvdA; de gemeente moet goed naar de burger luisteren. Zij stelt dat de gemeenteraad daarvoor dichterbij de inwoners moet staan zodat ze een luisterend oor kunnen bieden. De politica geeft daarvan een voorbeeld; de Korenmarkt. Een 'gezellig' uitgaansgebied, zo vindt zij, maar er valt ook nog een hoop te verbeteren. Ze merkt dat mensen iets nieuws willen en dat de gemeente er behoefte aan heeft - ook op het gebied van de economie bijvoorbeeld. Daarom wil de partij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit gebied tot iets nieuws te laten ontluiken.

D66 en Partij voor de Dieren - Leegstand in de stad

Mattijs Loor van D66 en Leo de Groot van de Partij voor de Dieren gaan samen in gesprek over leegstand in de binnenstad.

Loos van de D66 gelooft dat de stad er over 20 jaar heel anders uitziet dan nu. 'Er wordt door bepaalde partijen gesteld dat er meer horecagelegenheden moeten komen, maar dat kan Arnhem nu helaas nog niet aan. Wanneer we naar de toekomst kijken, dan zien we dat er waarschijnlijk een hoop winkels verdwijnen in de binnenstad - dan is er ook veel meer ruimte. We moeten dan toch een andere manier vinden waarop we het centrum aantrekkelijk houden en dan kunnen we denk ik gaan kijken naar meer horecagelegenheden. Voor gezelligheid is altijd wel vraag!', aldus de politicus.

Weer of geen weer; buiten worden andere politici ook nog eens even flink aan de tand gevoeld.

'We hebben een hele mooie stad en dat moeten we ook zo houden. Er moet verplicht een onderhoudsmoment worden ingediend om gebouwen mooi te houden. We moeten reguleren wat er wel en niet kan - een beetje sturing is namelijk wel gewenst', zo legt De Groot van de PvdD uit.

VVD - Ondernemers en bewoners

Leendert Combée van de VVD en Sander de Wind, die spreekt namens ondernemers en bewoners van Arnhem, kwamen samen in de bus om te praten over hoe ondernemers en bewoners samen leven.

Combée vna de VVD vindt dat zowel bewoners als ondernemers verwelkomd moeten worden in de stad. Het gaat volgens hem dan ook niet alleen over nieuwe bewoners met wat meer geld. Hij ziet namelijk ook meer starters en studenten die naar de stad trekken en dat zorgt volgens hem voor extra diversiteit. Ook merkt hij een nieuwe toestroom van ondernemers die zich in de stad vestigen omdat Arnhem een aantrekkelijke ondernemersstad is.

De Wind is net als Combeé tevreden over de woongelegenheid en het ondernemersklimaat in Arnhem. Hij is blij met de manier waarop deze doelgroepen samen in de stad leven, maar het moet wel goed in de gaten worden gehouden omdat er steeds meer nieuwe mensen in Arnhem komen wonen én komen ondernemen. 'We moeten erop letten dat wonenden geen last van ondernemers hebben, maar ook dat ondernemers geen last van wonenden hebben', zo stelt de woordvoerder.

SP en Arnhem Centraal - Evenementen in Arnhem

Abdurrahman Cetintas van de SP en Guus van der Laak van Arnhem Centraal gingen samen in gesprek over evenementen in de stad.

Van der Laak van Arnhem Centraal begint over Living Statues - een populair evenement in Arnhem. Hij is bang dat, wanneer er bezuinigd wordt op evenementen, er een hoop artiesten zijn die niet meer mee willen doen. Dat vindt hij 'hartstikke zonde' omdat Arnhem een aantal grote evenementen organiseert die een belangrijke trekpleister zijn voor de stad.

Cetintas van de SP vindt dat er alleen maar leuke evenementen in de stad zijn en hij is erg tevreden met wat er nu allemaal georganiseerd wordt. 'Er verdwijnen er dan soms een paar, maar er komen ook wel weer leuke evenementen voor in de plaats', zo stelt hij. Van der Laak reageert daar op door te zeggen dat hij steeds minder 'laagdrempelige evenementen' zoals de rommelmarkt ziet. Maar volgens Cetintas zijn evenementen zoals Airborne of Koningsdag ook erg laagdrempelig en heeft iedereen - jong én oud - er plezier van.

Alle lokale politici verzamelen nog een laatste keer in de bus voor een groepsfoto.