NLDoet: jongeren nemen wijkcentrum onder handen

SILVOLDE - In het kader van NLDoet hebben tientallen jongeren zaterdagmiddag wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde onder handen genomen. De jeugd is op die manier verantwoordelijk voor hun eigen verblijfsruimte.

'Aan de ene kant is het best lastig om jongeren in beweging te krijgen om echt klusjes te doen', vindt initiatiefnemer Benny Vonk. 'Maar als je bezig bent met een plek en het hele positieve project, dan hebben ze er wel wat voor over. Ze zijn letterlijk bezig met hun eigen plek. Zo krijgen ze meer eigenaarschap en kunnen ze dus ook meer verantwoordelijk dragen.'

Een van de jongeren die graag kwam helpen op zijn vrije dag is Jesse van de Gevel. 'Ik ben aan het schilderen', vertelt hij terwijl hij een houten doos van een nieuw laagje voorziet. 'Dit is de kist waar we onze Playstation inzetten. Ik help graag mee, vrijwillig hè.'

De Lichtenberg ging zaterdagmiddag flink op de schop. 'We gaan letterlijk alles ombouwen zodat de jongeren zelf meer binding krijgen met deze plek', aldus Vonk, die hoopt dat Silvoldenaren het wijkcentrum nog meer weten te vinden. 'Ik hoop dat er nog meer mensen uit de wijk in beweging komen', vertelt Vonk. 'We moeten toch wat meer reuring in het pand krijgen.'