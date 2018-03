Deel dit artikel:











'Ik snap niet dat ik hier nog sta'

REES - Op 2 december 1944 houden de Duitsers een razzia: 11.000 mannen worden samengedreven op het Marktplein in Apeldoorn. In totaal worden 4500 mannen later die dag in twee treinen geladen. Een flink deel van hen komt in een werkkamp bij kamp Rees terecht. Op zondag 11 maart worden de dwangarbeiders van het Duitse kamp herdacht door middel van een jaarlijkse wandeltocht.

De herdenkingstocht is een wandeltocht van het Duitse Rees naar Megchelen en wordt voor de 9e keer gehouden. De route volgt globaal de vluchtroute van de dwangarbeiders destijds. Tekst loopt door onder video

Mensonterend De dwangarbeiders moesten bij een oude dakpannenfabriek tankgrachten graven. Maar door de koude winter werd er gehakt. De omstandigheden waren mensonterend. Ongeveer 350 mannen kwamen door deze erbarmelijke omstandigheden om het leven. 'Het was onmenselijk. Ik snap niet dat ik hier nog sta,' vertelt meneer Gerritse tijdens de herdenking van 2017. Hij overleefde het kamp. De mannen kregen vrijwel geen eten, sliepen in halfopen droogschuren van de oude steenfabriek. Medische zorg ontbrak vrijwel volledig. Het werd ook wel de 'Hel van Rees' genoemd. Een enkeling wist uit het kamp te ontsnappen en vluchtte naar Megchelen, dat net over de grens in de Achterhoek ligt. Zo ook meneer Gerritse en Jan de Louter (zie video's). De inwoners van Megchelen schoten te hulp door vluchtelingen onderdak te bieden en eten te geven.



