Verborgen camera hing in massageruimte sauna Foto: Omroep Gelderland

NEDERASSELT - De verborgen camera die zaterdagmorgen is gevonden in de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt, hing in de massageruimte. Dat zegt een politiewoordvoerster tegen Omroep Gelderland. Deze camera was nog in werking.

De drie andere camera's die door de politie zijn ontdekt, hingen in het saunagedeelte. Die deden het niet meer. Alle camera's zijn in beslag genomen. Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video): De politie is met diverse onderzoeken bezig. 'Wij doen onderzoek naar het hacken van het systeem, daarvan heeft de eigenaar aangifte gedaan. We doen ook onderzoek naar het ophangen van de camera's en naar het uploaden van het materiaal.' Afgelopen woensdag werd bekend dat beelden van naakte mensen in de kleedkamer van de sauna zijn terechtgekomen op internet. Het ging onder anderen om speelsters van het Nederlandse handbalteam. Meldpunt ingesteld De politie heeft intussen al diverse aangiftes en meldingen over de sauna ontvangen. Nieuwe aangiftes en meldingen zijn volgens de politie op dit moment voor het onderzoek niet noodzakelijk, maar ze zijn wel welkom. Er is een meldpunt ingesteld. Zie ook: Verborgen camera gevonden in sauna Nederasselt

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl