Protest tegen posters met zoenende mannen weggehoond

Civitas Christiana vindt de posters, waarop twee mannen innig met elkaar zoenen, 'vulgair' en wil dat ze uit het straatbeeld verdwijnen. Strak in pak probeerden de leden van de behoudende stichting flyers uit te delen, maar die kans kregen ze niet. Tegenstanders stonden de actievoerders bij het station in Nijmegen op te wachten met harde muziek. Ook veel politieke partijen waren bij de tegendemonstratie aanwezig. In totaal waren enkele tientallen demonstranten aanwezig.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Weesgegroet

De leden van Civitas Christiana zongen katholieke gezangen in het Latijn en baden het Weesgegroet en andere gebeden. Tegendemonstranten riepen leuzen als 'We're queer and we're not going anywhere' en 'Hate speech is violence'. Actievoerder Maria Engels was eerst nog bang dat ze als enige zou demonstreren. 'Ik had vanmorgen al op Facebook geschreven: "Sta ik alleen of heb ik medestanders?" Nou, je ziet het! Er zijn meer mensen die met mij zijn dan tegen ons zijn.'

Agressief en onfatsoenlijk

Even werd het grimmig. Toen Civitas Christiana-voorzitter Hugo Bos aan een toespraak begon, werd hem dat onmogelijk gemaakt. Antifascisten gooiden met confetti en verf. Ook werd een vlag over zijn gezicht gehangen. Bos: 'De reacties zijn agressief en onfatsoenlijk. We zijn besmeurd en uitgescholden, onze flyers zijn op de grond gegooid. Het fatsoen is hier ver te zoeken.'