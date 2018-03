Eindelijk het verlossende antwoord. De Mol is...

ARNHEM - Wie is de Mol? Die vraag hield miljoenen mensen sinds begin dit jaar bezig.

Ook het achttiende seizoen van het spelprogramma op NPO1 was weer een enorm succes. De kandidaten in Wie is de Mol? moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen, maar eentje belazert de boel. Hij is de saboteur, de Mol.

Zaterdagavond was de ontknoping. Er waren nog drie deelnemers over: zanger Ruben Hein uit Bemmel, presentator Jan Versteegh en modeontwerpster Olcay Gulsen. Vanuit het Amsterdamse Vondelpark werd de laatste aflevering rechtstreeks uitgezonden.

Ruim 3 miljoen mensen (waarschijnlijk) zaten voor de buis, honderdduizenden anderen zullen de uitzending later nog bekijken. Voor die laatsten is het nu zaak om dit artikel te verlaten. Een beetje rekken willen we wel, maar veel langer kunnen we er niet omheen draaien. Want wie was dan de Mol?

Nog even rekken

Presentator Art Rooijakkers bouwde de spanning op. Rond 20.45 uur zei hij ten overstaan van honderden molloten dat Olcay niet de Mol was. Ruben en Jan bleven dus over. De Mol heeft maandenlang zijn mond moeten houden. Een hele opgave. Maar nadat er een compilatie was vertoond, mocht hij zich dan eindelijk bekendmaken.

De Mol is: Jan Versteegh. 'Mol zijn is fan-tas-tisch', zei hij later aan tafel. Op dat moment kreeg hij een sms'je. 'Mijn moeder. Die zal wel boos zijn.'

(de tekst loopt door onder de Instagram-post)

Liefhebbers van het programma uitten op Twitter hun bewondering voor de acteerprestaties van de Mol.

Ruben Hein winnaar

Ruben Hein werd tot winnaar uitgeroepen. Hij was de enige die Jan Versteegh had ontmaskerd. De zanger gaat met 17.750 euro naar huis.

Nog niet genoeg van Ruben Hein? Volgende week praat Jochem van Gelder met hem in de tweede aflevering van Van Gelder VIP vervoer.