Kamerlid Stieneke de Graaf bezoekt Nunspeet

NUNSPEET - Stieneke van der Graaf bracht zaterdag een werkbezoek aan Nunspeet. Zij is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en de opvolger van Carola Schouten, die na de formatie minister en vicepremier werd in het kabinet.

In de ochtend werd het gesprek aangegaan met ondernemers en mensen uit het onderwijs. De centrale vraag was hoe zij beter op elkaar kunnen aansluiten, zodat jongeren in deze regio een baan kunnen vinden.

In de middag haakte Van der Graaf aan bij de Luistertour van de partij op de Markt. Er is intensief gesproken over verbinding van het onderwijs, ondernemingen en de overheid.