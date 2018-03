Darters lukt het niet wereldrecord te verbreken

De mannen moesten vannacht, na ruim 40 uur, de strijd staken. Het ging gewoon niet meer. Er waren lichamelijke klachten en doorspelen was niet langer verantwoord.

Elon en Jordy hielden de dartsmarathon in café Boemerang in Tiel. Doel was geld op te halen voor Bikers Against Child Abuse, een motorclub die zich inzet voor een veilige omgeving voor misbruikte kinderen. Dat lukte aardig: bijna 2000 euro haalden de mannen op.

Kijk hieronder naar de reportage, eerder deze week over de darters.

Zie ook: Ruim 52 uur darten voor het goede doel in Tiel