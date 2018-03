Befaamd biefstukkenrestaurant naar Nijmegen

NIJMEGEN - Het befaamde Amsterdamse biefstukkenrestaurant Loetje komt naar Nijmegen. Het is de bedoeling dat het eethuis in juli de deuren opent.

Waar het restaurant komt is nog niet bekend. Wel is het al druk op zoek naar personeel, is te zien op de website.

Zo'n 40 jaar geleden werd in Amsterdam de eerste vestiging van Loetje geopend als café. Als één van de eersten in Nederland zette eigenaar Ludwig 'Loetje' Klinkhamer de ossenhaasbiefstuk op de kaart. Die biefstuk werd een groot succes, en zorgde voor zo'n 5 andere filialen in de hoofdstad.

Inmiddels heeft het restaurant ook vestigingen in Rotterdam, Laren, Utrecht en binnenkort dus ook Nijmegen. Het is niet de eerste Loetje in Gelderland: sinds 2016 zit er een filiaal met hotel in Gorssel.