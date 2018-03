Vrachtwagen blokkeert A50; één rijstrook weer open

HATTEM - De A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde is een tijd dicht geweest na een ongeluk met een vrachtwagen. Inmiddels is er eén rijstrook weer vrij richting Apeldoorn.

Om onbekende reden is de vrachtwagen dwars over de weg komen te staan en hij blokkeerde daar alle rijstroken. Inmiddels is de vrachtwagen geborgen en vindt er een spoedreparatie plaats.

De chauffeur is nagekeken in de ambulance en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.