Gelderland Stemt was in Oosterbeek: lees het nu terug

ARNHEM - Volgende stop: Oosterbeek, gemeente Renkum. De rode Gelderland Stemt-bus stond geparkeerd bij het gemeentehuis van Renkum waar RTV Arnhem samen met Omroep Gelderland een radio-uitzending presenteerde over de lokale politiek.

Gemeentebelangen staat poffertjes te bakken voor het gemeentehuis; een smakelijk campagnemiddel voor iedereen die trek heeft.

De aanwezigen

Danielle Gerritsen van Gemeentebelangen, Pieter van Lent van de lokale CDA-fractie, Tom Erkens van de PvdA en John Bartels van Partij Renkumse Dorpen zijn vandaag aanwezig in de bus. Zij praten over hun visies, belangen en ideeën voor de gemeente.

Verdeling van het budget

Van Lent van het CDA legt uit dat het belangrijk is dat, hoe het budget ook wordt verdeeld tussen de dorpen, de dorpen leefbaarder worden. Daar is niet altijd geld voor nodig; ook bepaalde bestemmingsplannen of vergunningen kunnen hier aan bijdragen.

Gerritsen van Gemeentebelangen wil meer budget besteden aan ontmoetingsplekken; er valt nog veel te verbeteren wat betreft saamhorigheid, zo vindt zij. Erkens van de PvdA beaamt dit en benadrukt dat het budget eerlijk verdeeld wordt. Dan kan het volgens hem zo zijn dat het ene dorp iets meer krijgt dan het andere dorp; bij bepaalde dorpen zijn er al veel meer stappen gezet om de leefbaarheid te verbeteren.





Bartels van Partij Renkumse Dorpen vindt dat er bij de verdeling van het budget ten eerste goed geluisterd moet worden naar de stemgeluiden van inwoners. Dat wordt volgens hem nu nog niet voldoende gedaan door de gemeente en daar wil hij met zijn partij verandering in brengen.

Renkum Airborne

Het jaarlijkse evenement Renkum Airborne is een populaire trekpleister in de gemeente. Parachutisten springen uit legervliegtuigen en er wordt stilgestaan bij de luchttroepen die streden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De airborne-herdenking wordt steeds meer besproken in de gemeenteraad, zo meldt van Erkens van de PvdA. Er is veel gevochten in Renkum en de gemeente merkt dat het bij inwoners ook heel erg leeft. Om die gedachte in leven te houden, moet de gemeente samenwerken met organisaties en individuen die hun kennis kunnen aandragen omtrent het onderwerp vertelt de politicus.

Gerritsen van Gemeentebelangen stelt dat er wel een duidelijk keuze moet worden gemaakt dat Renkum dé Airborne-gemeente is. 'Airborne zit gewoon in het DNA van de inwoners', zo zegt zij. Er is een hoop gebeurd en ieder dorp heeft haar eigen verhaal en die verhalen moeten volgens de politica dan ook verteld worden.

Een aantal nieuwsgierige voorbijgangers voelen zich aangetrokken tot de bus. Interesse in de lokale politiek? Of is het misschien de geur van verse poffertjes?

Bartels van Partij Renkumse Dorpen meldt dat het belangrijk is dat er ook rekening wordt gehouden met de leefbaarheid. 'Kijken naar het verleden is mooi, maar het heden moet niet worden vergeten', zo legt hij uit. Deze herdenking die zo kenmerkend is voor de gemeente, is volgens Bartels een goede kans om mensen samen te brengen omdat het over een gedeelde geschiedenis gaat.

'En dan zijn er ook nog een aantal inwoners die de oorlog direct hebben meegemaakt', voegt Erkens van de PvdA toe. 'Voor hen heeft deze herdenking natuurlijk een bijzondere betekenis. Tijdens de Airborne-dagen moet de gemeente extra aandacht aan deze mensen besteden.'

Vertrouwen in de gemeente

Hoe denken de politici dat zij ervoor gaan zorgen dat de inwoners vertrouwen blijven houden in de lokale politiek?

Dat begint volgens Erkens van de PvdA bij het sterk betrekken van de inwoner bij raadsbesluiten. Binnenkort wordt er bijvoorbeeld een open avond georganiseerd waarbij burgers bij de gemeente worden uitgenodigd. Zij kunnen dan vragen stellen en inzicht krijgen in de manier waarop de gemeente te werk gaan.

Maar Gerritsen van Gemeentebelangen is bang dat de inwoners niet genoeg interesse hebben in deze werkzaamheden. Volgens haar moet de burger wel voldoende betrokken worden bij de gemeente, maar het is belangrijker dat de gemeente haar beleid toepast op de wensen en behoeftes van inwoners. Wat, hoewel zij het zelf ook jammer vindt, de inwoner is uit zichzelf gewoon minder betrokken vanwege een gebrek aan interesse. 'Dan merk je toch dat de communicatie vaak van één kant komt', aldus Gerritsen.