Achterhoekse VVV's op de schop

BORCULO - De VVV's in de Achterhoek gaan op de schop. Het moeten belevingscentra worden. De VVV heeft het moeilijk, doordat steeds minder mensen de weg naar de toeristische informatiepunten weten te vinden. De Stichting Achterhoek Toerisme heeft daarom naar oplossingen gezocht.

'We zijn helemaal naar Domburg in Zeeland afgereisd', zegt Manuel Hezeman, directeur van de Stichting Achterhoek Toerisme. 'Daar kwamen we in de VVV en dat voelde helemaal niet als een VVV, het was echt een attractie op zich, een beleving.'

Impressie van een belevingscentrum

Het idee is meegenomen naar de Achterhoek. 'Je moet bijvoorbeeld denken aan Groenlo waar je je in het centrum al helemaal waant in de tijd van de Slag om Grolle. En in Winterswijk moet je een Mondriaan-gevoel krijgen', legt Hezeman uit. Mensen moeten in een sfeer meegetrokken worden. Ook interactie is belangrijk.

Niet voor elke VVV weggelegd

De centra blijven informatie geven over het gebied. 'Het moet een startpunt zijn voor toeristen', zegt de directeur van de Stichting Achterhoek Toerisme. Daar komt ook bij kijken dat de kwaliteit van het personeel omhoog moet. 'Niet dat de mensen nu niet capabel zijn, maar ze moeten echt een gastheer of gastvrouw zijn van de plaats.'

Het is niet zo dat alle VVV's belevingscentra moeten worden. 'Er zijn 18 locaties. Per locatie kost het tussen de 40.000 en 80.000 euro. De verbouw is dus niet goedkoop', benadrukt Hezeman. De afgelopen tijd is contact gezocht met alle gemeenten in de Achterhoek. 'Die zijn positief en dus kunnen we de plannen verder uitwerken'.