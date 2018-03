Grootste vraag naar jeugdhulp in Tiel

TIEL - In onze provincie krijgen in Tiel, procentueel gezien, de meeste kinderen van 0 tot 17 jaar jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Meerdere gemeenten, zoals Tiel en Nijmegen, hebben de afgelopen jaren aan de bel getrokken in Den Haag door de grote tekorten op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de gemeenten kregen daarbij meteen een bezuinigingsopdracht mee. En dat botst in de praktijk. Want de vraag naar jeugdzorg neemt toe, terwijl er minder geld is.

Nijmegen komt 2,5 tot 5,5 miljoen euro tekort op jeugdhulp. De gemeente Tiel kwam in 2016 1,8 miljoen euro tekort op jeugdhulp en de teller stond in 2017 in het derde kwartaal op ruim 800.000 euro. Tiel heeft tot nu toe de tekorten met reserves aan kunnen vullen, maar volgens de woordvoerder van de gemeente is de vraag hoe lang dat nog mogelijk is.

Lage sociaal economische status

Tiel biedt met 14,8 procent in Gelderland de meeste kinderen tussen 0 en 17 jaar jeugdhulp. De gemeente verwacht dat de vraag naar hulp zal blijven stijgen. Tiel verklaart het hoge cijfer doordat de gemeente veel kwetsbare inwoners telt die het niet op eigen houtje kunnen redden in de complexe samenleving. Verhoudingsgewijs heeft Tiel met vergelijkbare gemeenten meer inwoners met een lage sociaal economische status. Een groot aantal inwoners is volgens de gemeente uitkeringsafhankelijk, leeft in armoede en heeft geen vooruitzicht op structurele verbetering.

Het College van B & W van Tiel heeft daarom vorig jaar om meer geld gevraagd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. Tot nu toe is er nog geen extra geld toegezegd. In 2015 was het totaalbudget voor de jeugdhulp in Tiel 10,4 miljoen euro, in 2017 was dit nog 9,6 miljoen euro.