Foutje, bedankt! Gelderse politici voeren campagne in Zuid-Holland

DEN HAAG - De Gelderse politieke partijen voeren ook een klein beetje campagne in Zuid Holland, zonder dat ze het zelf weten. Door een foutje is er daar een Gelderse kandidatenlijst bezorgd en hangt een verkeerde poster in het bushokje.

In Westland keken mensen raar op. Daar hing de poster van de politieke partij B06 in één van de bushokjes. En B06 heeft weinig te zoeken in die gemeente, want de partij komt uit het Gelderse Lingewaard.

D66-raadslid Maxim van Ooijen spotte de poster in een abri. 'Als deze man dan zo nodig Lingewaard wil zijn, wat doet hij dan in een bushokje in Wateringen? Beetje de weg kwijt bij B06?' zegt hij op Twitter.

Het blijkt dat het bedrijf dat advertentieplekken verkoopt, Exterion, een fout gemaakt heeft. 'We hangen dagelijks 20.000 posters op door heel Nederland en dan kan er wel eens iets fout gaan, het blijft toch mensenwerk', aldus een woordvoerster tegenover Omroep West.

De Gelderse partij hing in drie bushokjes, maar daar hangen nu weer posters die wel uit die regio komen.

Verkeerde kieslijst

Een aantal kilometer verderop, in het dorpje Nieuwerbrug, is een verkeerde kandidatenlijst bezorgd. Daar viel een lijst met Zutphense namen op de deurmat. Volgens de gemeente Bodegraven-Reeuwwijk is het een foutje van PostNL.

Op hun website schrijven ze: 'PostNL is hiervan op de hoogte en zorgt er voor dat de juiste kandidatenlijst alsnog wordt bezorgd, zodat inwoners van Nieuwerbrug de goede lijst in de bus krijgen en weten op wie ze kunnen stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart.'