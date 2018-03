Deel dit artikel:











Weer belandt er iemand in de Sint Jansbeek Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Er is vrijdag aan het einde van de avond een man in de Sint Jansbeek gereden met zijn fiets. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De man raakte gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, Het is niet voor de eerste keer dat er iemand in de Jansbeek terecht is gekomen. Vorig jaar kwamen er meerdere auto's in terecht. Nadat er bloembakken en keien werden geplaatst, werd dat probleem opgelost. Zie ook: Weer mensen in Sint Jansbeek (maar dit keer vrijwillig)