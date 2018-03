Kadioglu sterk in De Goffert en op Keizer Karelplein

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu beweegt zich tegenwoordig net zo makkelijk op het Keizer Karelplein als in De Goffert.

De 18-jarige spelmaker van NEC haalde onlangs zijn rijbewijs. "Het gaat goed, nu kan ik lekker zelf naar de club rijden. Het Keizer Karelplein heb ik ook al onder de knie."

Kadioglu is blij dat NEC weer koploper is. "Ik had gehoord dat Jong Ajax verloren heeft. Wij hebben met 3-0 gewonnen en staan weer bovenaan. Op een gegeven moment gingen we een beetje rond tikken. We hadden er een paar meer kunnen maken. Het is mooi om te zien, zelf geniet ik ook van die combinaties."

De spelverdeler is opgeroepen voor Oranje onder 19 en dan moet hij verstek laten gaan tegen De Graafschap. "Het is een lastige keuze. Op dit moment is NEC heel belangrijk. Het is een drukke fase met drie wedstrijden snel achter elkaar. Maar ik ga wel naar Oranje, dan mis ik één wedstrijdje."