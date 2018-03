'Scheidsrechter was niet eerlijk, maar nederlaag aan onszelf te wijten'

De Jong baalde flink na afloop. 'We hebben kansen genoeg gehad en die moeten erin. Dan krijg je een penalty tegen wat volgens mij geen strafschop is. En dan lijkt alles negatief. Dan is het ook negatief. '

Het publiek was woedend op scheidsrechter Gözübüyükik. De Jong was ook niet te spreken over de arbiter. 'Ik vind het een goede scheidsrechter, maar als je de hele wedstrijd op het klokje kijkt vanwege het tijdrekken van Dordrecht en je telt dan met zes wissels drie minuten bij, dan ben je niet eerlijk bezig. Daar hebben we niet door verloren, maar wij hadden ook wel twee of drie penaltysituaties.'

'Dit is klote'

Ook Mark Diemers, die zowel de paal als de lat raakte, beaamde dat De Graafschap het af had moeten maken.'Vorige week miste ik ook twee kansen, daarvoor scoorde ik er zes. Het zit weleens mee, maar ook wel eens tegen. We hebben vandaag keihard gewerkt, maar het zit even tegen. Dat is klote. Het enige wat we kunnen doen is onze rug rechten en maandag weer naar Fortuna gaan.'