Auto belandt in sloot; één gewonde naar ziekenhuis

HALLE - Een auto is vrijdagavond aan de Fortstraat in Halle (gemeente Bronckhorst) in een droogstaande sloot beland.

In de auto zat één persoon, die volgens het ambulancepersoneel ter plaatse bevrijd moest worden door de brandweer. Hoe het ongeluk kon plaatsvinden is nog niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl