Lijnders draagt zege NEC op aan Brookhuis

NIJMEGEN - Trainer Pepijn Lijnders draagt de zege van NEC op Volendam op aan Wilfried Brookhuis.

De keeperstrainer werd afgelopen woensdag getroffen door een hersenbloeding. "Voor hem heel mooi. Je mist hem nu al. Het is ongelooflijk. Er ontbreekt iets. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed. Hij is gelukkig fysiek zo sterk en mentaal ook. Hij gaat er gegarandeerd bovenop komen."

foto: Broer van den Boom

Lijnders was tevreden met de wijze waarop NEC won van Volendam. "Het was echt goed. Vooral de eerste twintig minuten in de tweede helft. We brachten de juiste spelers in de situatie waarin ze het verschil konden maken. Elf goede kansen, de eerste helft 70 procent de bal en de tweede helft 65 procent. Complimenten aan de ploeg. We waren dwingend en creatief, er zat alles in. De koppositie voelt heel goed, want we willen spelen voor de prijzen. We beseffen heel goed dat we beter moeten worden dat we datgene wat we willen nog beter moeten uitvoeren. Uiteindelijk gaat dat zoveel opleveren voor ons."