Schillenboer terug bij flats Nijmegen Foto: RN7

NIJMEGEN - De schillenboer is allang niet meer te zien in het straatbeeld, maar bij twee flats in Nijmegen de komende tijd weer wel. Bij wijze van proef haalt de schillenboer een jaar lang bij 160 flatwoningen in de wijk Neerbosch-Oost het gft-afval op.

Bewoners kregen een emmer voor bij de voordeur en een bakje voor op het aanrecht. Bekijk beelden van RN7 (tekst gaat verder onder video): Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Er is niet voor niets voor flatwoningen gekozen, want het is gebleken dat in de hoogbouw minder gft-afval wordt gescheiden. De schillenboer is behalve gft-ophaler ook afvalcoach. Dat betekent dat hij bewoners advies en voorlichting geeft over hoe ze het beste kunnen omgaan met afval. Weinig animo Tien jaar geleden begon in Apeldoorn ook een proef om de schillenboer nieuw leven in te blazen. Dat project stopte na een paar jaar wegens gebrek aan belangstelling. Historische beelden van een schillenboer in de Arnhemse wijk Presikhaaf: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl