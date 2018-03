Deel dit artikel:











Jongen (16) in elkaar geslagen om mobieltje: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

APELDOORN - De 16-jarige Kees* is er nog helemaal beduusd van. Donderdagavond reed hij met een vriend terug van de sportschool en schuilde bij een parkeergarage aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn voor de regen. Maar daar ging het mis: een groep van zo'n vijftien personen wachtte hem op en sloegen hem in elkaar, ze wilden zijn mobieltje.

Op het moment dat Kees de garage binnenkwam stond er al een grote groep met jongeren. Al vrij snel kwamen drie van hen dreigend bij hem staan. Ze wilde weten wat voor telefoon Kees had. Een van de jongens greep naar zijn broekzak en de ander controleerde de jaszakken. Ze vonden niets. Toen ging het mis, een van de jongens gaf hem een vuistslag in zijn gezicht en kwamen er nog vier jongens bij hem staan. Kees kreeg meerdere klappen en knietjes en zo werd hij naar de grond gewerkt. Toen hij daar lag werd ook nog op hem ingeschopt. Totdat iemand riep dat er een auto aan kwam. Aangifte De groep ging weg, maar besloot nog wel even de fiets van Kees op slot te zetten. 'Uiteindelijk heb ik mijn fiets bij een winkel neergezet en heb ik samen met mijn vriend de politie gebeld en aangifte gedaan', zo vertelt Kees. 'Ontzettend boos' Na de aangifte moest Kees naar het ziekenhuis. 'Ik heb flinke eieren op mijn slaap. Ik probeer rustig te blijven onder alles, maar ben ontzettend boos. Ik hoop dat ze in ieder geval één van die gasten pakken. En dat hij de juiste straf krijgt.' Het incident heeft, uiteraard, indruk gemaakt op de jongen. 'Ik ben aan alle kanten geslagen. Ik had wel dood kunnen zijn, als de klappen verkeerd waren uitgevallen. Daar moet je niet te lang over nadenken, maar het is wel zo.' *De naam Kees is een gefingeerde naam. De echte naam is bij de redactie bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl