NEC weer koploper na simpele zege op Volendam

NIJMEGEN - NEC is weer koploper van de eerste divisie. De Nijmegenaren wonnen simpel met 3-0 van Volendam en Jong Ajax ging onderuit.

92e: NEC wint uiteindelijk heel eenvoudig met 3-0. En omdat veel concurrenten punten verspelen, is het een topavond voor de ploeg van trainer Pepijn Lijnders.

88e: Het enige wat NEC zichzelf kan verwijten is dat het slechts 3-0 staat. Volendam was rijp voor een grotere afstraffing.

85e: Aanvoerder nummer drie van vanavond: Joris Delle. Hij gaat er niks over zeggen, want de doelman heeft een persboycot ingesteld.

80e: Het is niet zo koud als vorige week, maar de NEC-muts wordt niet geschuwd.

78e: Ted van de Pavert, die zijn basisplaats kwijt is, krijgt nog wat speeltijd. Wojcieh Golla gaat eruit. Hij was net aanvoerder geworden, maar geeft de band nu aan Joris Delle.

75e: Een prachtige solo van Kadioglu strandt in schoonheid.

73e: Jari Schuurman valt ook in. Langil gaat naar de kant.

68e: Janio Bikel krijgt zowaar speeltijd. Hij komt erin voor Mart Dijkstra.

67e: "Wij staan bovenaan", klinkt het vanaf de tribune. Want koploper Jong Ajax staat achter en dan zou NEC een punt voorsprong kunnen nemen.

64e: Groeneveld combineert prachtig met Verdonk, maar stuit op Verhulst.

63e: Mascotte Bikkel heeft ook een leuke avond.

59e: Groeneveld haalt uit, maar daar ontsnapt Volendam.

56e: Uit een hoekschop van Arnaut Groeneveld kopt Guus Joppen hard raak: 3-0.

55e: De Pool is na behandeling weer terug in het veld.

54e: Zorgen om Golla, die gestrekt is gegaan.

53e: Hakje Anass Achahbar, schot Mart Dijkstra, maar gepakt door Verhulst.

52e: Briljante steekpass van Ferdi Kadioglu op Arnaut Groeneveld, maar die schiet wild over. De 3-0 hangt in de lucht.

50e: Wojciech Golla heeft bijna succes na een afgeslagen hoekschop. Zijn poging gaat net naast.

49e: Calvin Verdonk, de man van de 2-0. Zijn eerste doelpunt namens NEC. En ook zijn eerste in het betaald voetbal.

46e: NEC gaat als virtuele koploper beginnen aan de tweede helft, want Jong Ajax staat nog op 0-0

45e: NEC leidt bij rust met 2-0 nadat Calvin Verdonk het laatste tikje geeft.

43e: Guus Joppen heeft een fraaie actie, maar Anass Achahbar krijgt de bal er vervolgens niet in.

41e: Maar na een wonderbaarlijk herstel krijgt Langil een minuut later alweer een kans, die hij mist.

40e: Steeven Langil verstapt zich en heeft veel pijn.

38e: Het is toch weer niet echt amusant in De Goffert. Dat past wel in de lijn van dit seizoen.

33e: Doelman Joris Delle wordt letterlijk in de rug gesteund door dit vak.

31e: Bijna de 1-1 als Stroo zo mag doorlopen, maar hij mikt net naast.

24e: Een lepe vrije trap van Arnaut Groeneveld verrast Verhulst: 1-0.

20e: NEC heeft het bepaald niet makkelijk tegen Volendam.

17e: Er gaan erg veel ballen dom over de zijlijn.

12e: Assistent Adrie Bogers is nadrukkelijk aan het coachen naast Pepijn Lijnders.

10e: Volendam is zeker niet minder in de openingsfase.

5e: Doelman Verhulst van Volendam luistert naar de opmerkelijke voornaam Hobie. Wellicht krijgt hij een drukke avond.

2e minuut: NEC claimt een strafschop vanwege hands, maar scheidsrechter Van Boekel wuift het weg.

20.00 De wedstrijd begint. NEC op jacht naar drie punten.

19.59 De spelers van NEC steken keeperstrainer Wilfried Brookhuis een hart onder de riem. Hij werd woensdag getroffen door een hersenbloeding.

19.54 De jongetjes met de NEC-vlaggen zijn er klaar voor.

19.48 Steeven Langil miste vorige week nog een strafschop, maar de Franse vleugelspits staat toch weer in de basis.

19.45 Het is nog niet echt een dolle boel in het uitvak.

19.41 Janio Bikel tijdens de warming up. Twee jaar geleden in de eredivisie nog basisspeler, maar nu helemaal uit beeld.

19.36 De laatste keer dat Volendam op bezoek kwam in De Goffert werd het een oorwassing: 7-0 voor NEC.

19.32 Frank Sturing is tegenwoordig basisspeler. De enige Nijmegenaar in het elftal van NEC.

19.25 De spelers zijn begonnen aan de warming up.

19.10 De opstelling van NEC is zoals verwacht:

Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Groeneveld.

19.08 Het veld in De Goffert is prima bespeelbaar na een periode van vorst en sneeuw.

19.05 NEC staat twee punten achter op Jong Ajax, dat niet meedoet om promotie. Het gat met achtervolger Fortuna Sittard is vier punten. De Limburgers moeten op bezoek bij FC Eindhoven.

19.03 Eerder dit seizoen won NEC met 2-0 in Volendam.