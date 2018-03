Ahmed Marcouch in auto bij Jochem van Gelder

ARNHEM - Jochem van Gelder is vandaag voor het eerst als presentator te zien bij Omroep Gelderland. Met het programma Van Gelder VIP Vervoer is hij de chauffeur van bekende Gelderlanders. Vanavond rijdt hij rond met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Met Marcouch gaat hij onder meer naar een basisschool om kinderen voor te lezen. Ook bezoeken ze de sportschool en Jochem van Gelder regelt de lunch voor de burgemeester en zijn gasten.

Onderweg praten ze onder meer over de jeugd van Marcouch in Marokko maar ook over zijn tijd als Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Van Gelder VIP Vervoer is elke zaterdag te zien om 17.20 uur en wordt elk uur herhaald. Het programma is ook terug te kijken via de website www.gld.nl en de app.