Deel dit artikel:











Verkeersbord of afzetting nodig? U kunt nu bieden Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Altijd al eens een verkeersbord voor in de tuin willen hebben? Of zocht u nog een rijdende afzetting om daarmee door de straten te toeren? Dan is dit uw kans. De provincie Gelderland doet overtollige spullen van de hand via een veiling.

De provincie heeft de rijdende afzettingen en de veegmachines niet meer nodig. 'We leggen heel veel werk bij aannemers neer en die hebben het materiaal zelf', vertelt Harm Peeters van de provincie Gelderland. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video) Al lang op zoek naar veegmachine En dus heeft iedereen de mogelijkheid om een verkeersbord aan te schaffen. Vrijdag werden alle spullen tentoongesteld op kijklocaties in Warnsveld en Leur bij Wijchen. Soms lopen bezoekers dan tegen iets moois aan. 'Ik was al heel lang op zoek naar een veegmachine die mijn boerderij netjes kan houden', zegt een van de kijkers. Of deze bezoeker de veegmachine ook krijgt is even afwachten. Iedereen kan op de apparaten bieden via deze site. Dinsdagavond sluit de veiling. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl