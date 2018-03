Wethouder Pos uit Rheden na verkiezingen geen wethouder meer

RHEDEN - De Rhedense wethouder Constans Pos is na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer voor GroenLinks beschikbaar als wethouder. Hij hoopt terug te komen als raadslid.

‘De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier en toewijding mijn rol als wethouder ingevuld. Toch past de functie van raadslid mij beter. Op die plek zit ik het meest in mijn kracht. Als wethouder had ik soms moeite zaken onder de aandacht te krijgen. Als raadslid kan ik glashelder de kijk van GroenLinks op maatschappelijke ontwikkelingen geven’, laat Pos in een verklaring weten.

Constans Pos is momenteel als wethouder verantwoordelijk voor onderwijs, jeugd, kunst en cultuur, afval en grondstoffen, circulaire economie en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is hij dorpswethouder van Velp, Dieren en Spankeren.

Eerder gaf wethouder Nicole Olland van D66 ook al aan om na de verkiezingen niet terug te keren in de Rhedense politiek.