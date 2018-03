Deel dit artikel:











Onderzoek naar camera's in kleedkamer sauna's Archieffoto ANP

NEDERASSELT - Inspecteurs van de Autoriteit Persoonsgegevens gaan onderzoeken of er nog camera's hangen in kleedruimtes en toiletten in sauna's. Twintig mensen hebben bij de privacywaakhond aangegeven dat er ook in andere sauna's camera's hebben gehangen of nog steeds hangen.

Eerder verschenen beelden van bezoekers van Sauna & Beauty Oase uit Nederasselt op pornosites. 'We constateren dat er in kleedruimtes kennelijk toch nog vaak camera's hangen. Dat mag niet', zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat daarom nu onderzoeken welke complexen op dit moment de regels overtreden. Het is al jaren verboden om camera's in kleedruimtes te plaatsen. De controleurs gaan fysiek langs bij de sauna's. Of ze herkenbaar of undercover gaan, wilde de woordvoerder niet zeggen. Als blijkt dat er inderdaad camera's hangen in sauna's, volgt er een waarschuwing of dwangsom. Beelden op pornosites Deze week kwam naar buiten dat er beelden - onder meer van Nederlandse handbalsters - vanuit de sauna in Nederasselt op pornosites waren beland. Volgens Sauna & Beauty Oase kwam dit doordat het camerasysteem was gehackt. Deze hack gebeurde volgens de eigenaar in 2015, waarbij voor een halve dag aan beveiligingsmateriaal werd gestolen. De camera's hingen in drie kleedruimtes om diefstal van spullen tegen te gaan. Inmiddels zouden de camera's weggehaald zijn. Dreigmails Eigenaar Van Ingen Schenau vertelde in De Telegraaf dat criminelen hem onder druk hadden gezet. 'Ze dreigden in een e-mailtje twee videofilmpjes op internet te zetten.' Er gebeurde destijds niets, maar de beelden lekten onlangs toch uit. Zie ook: Wat moet je doen als er saunabeelden van jou online staan?

